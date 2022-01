США созывают Совбез ООН из-за российских войск у границ Украины

США запросили встречу Совета Безопасности ООН по текущему кризису, связанному с российскими войсками у границ Украины. Об этом в Вашингтоне собщили в четверг, 27 января. Публичное обсуждение этой темы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке должно пройти в понедельник, 31 января.

США и их европейские союзники опасаются вторжения России в Украину. Они требуют, чтобы более 100 тысяч российских военнослужащих отошли от украинской границы. Вашингтон также беспокоит скопление российских войск в Беларуси. Американские власти хотят использовать международную арену как средство оказания давления на Москву. Миссия США в ООН заявила: "Поскольку мы продолжаем неустанно заниматься дипломатией для снижения напряженности перед лицом этой серьезной угрозы европейскому и глобальному миру и безопасности, Совет Безопасности ООН — это важнейшее место для дипломатии".

