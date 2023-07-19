США: Украина получит новый пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов

США объявили, что предоставляют Украине новый пакет военной помощи, его общий объем составит 1,3 млрд долларов. В числе прочего в него войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade, а также средства противодействия БПЛА и радиоэлектронной борьбы, сообщило американское министерство обороны.

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Кроме того, США закупят для Украины 150 топливозаправщиков, 115 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники, 50 тактических машин для эвакуации техники, оборудование для охраны портов и гаваней и разминирования, а также тактические системы защищенной связи.

Новый пакет помощи предоставляется через "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI), предполагающую закупку техники и вооружения у промышленности, а не их изъятие из арсеналов армии США.