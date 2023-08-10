США урезают инвестиции в технологический сектор Китая
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден в среду, 9 августа, подписал указ, ограничивающий инвестиции в китайские технологические отрасли. Это решение мотивировано интересами национальной безопасности, сообщил Белый дом. Отмечается, что ограничения на инвестиции касаются сфер, "связанных с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности": полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

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"Указ будет направлен на то, чтобы помешать зарубежным странам, вызывающим озабоченность, использовать инвестиции США в этот узкий набор технологий, которые имеют решающее значение для поддержки развития их военных, разведывательных, надзорных и кибернетических возможностей, которые ставят под угрозу национальную безопасность США", — подчеркнули в администрации Байдена.

В приложении к указу уточняют, что под "вызывающим озабоченность" странами подразумевается КНР (включая Гонконг и Макао).

Агентство АР, комментируя этот указ, отмечает, что в Вашингтоне опасаются использования Китаем американских инвестиций "для поддержки разработки вооружений и модернизации своих вооруженных сил". Поэтому новые ограничения были введены "не для того, чтобы подорвать экономику Китая", а как дополнение к принятым в прошлом году мерам по контролю над экспортом в Китай передовых компьютерных чипов.

Пекин выступает против вводимых ограничений, и уже направил США соответствующее заявление, сообщил МИД КНР в четверг, 10 августа.

"Китай выражает серьезное недовольство, решительно выступает против настойчивости США по введению инвестиционных ограничений в отношении Китая и предложил американской стороне провести серьезные переговоры", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что истинная цель Вашингтона состоит в том, чтобы "лишить Китай права на развитие и защитить собственные гегемонистские интересы США", и призвали Белый Дом отказаться от политики создания препятствий на пути развития китайской экономики.

По данным Государственного валютного управления КНР, во втором квартале этого года прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 89%, до $4,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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