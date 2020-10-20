США утилизировали присланные из России аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких российского производства, поставленных в США в рамках американо–российского обмена медицинской техникой для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает портал телеканала "Дождь". Как рассказал Buzzfeed представитель агентства, в американских больницах аппаратами так и не воспользовались.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Пожертвованные аппараты ИВЛ <…> были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по утилизации опасных отходов, установленными управлением служб общего назначения и агентством по охране окружающей среды", — заявил представитель агентства.

12 мая представитель FEMA сообщил, что поставленные из России аппараты ИВЛ хранились как резервное оборудование на складах в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Проблемы с использованием российских аппаратов ИВЛ "Авента-М" в Америке возникли из-за разницы в напряжении в электрических сетях. Использовать аппараты можно было только с помощью адаптеров, которых в американских больницах не было.

BuzzFeed отмечает, что на отказ от использования российских аппаратов ИВЛ могли повлиять и случаи с их возгоранием, в результате которых в мае в больницах Москвы и Санкт-Петербурга погибли шесть человек.

Позже Росздравадзор при проверке уральского приборостроительного завода, на котором собирали аппараты ИВЛ "Авента-М", обнаружил несоответствия в технической документации ИВЛ и изъяло пять партий аппаратов. Однако ведомство не обнаружило связи между нарушениями и пожарами в больницах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Коронавирус США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Доступная помощь для латвийских бизнесменов