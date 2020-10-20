США утилизировали присланные из России аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких российского производства, поставленных в США в рамках американо–российского обмена медицинской техникой для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает портал телеканала "Дождь". Как рассказал Buzzfeed представитель агентства, в американских больницах аппаратами так и не воспользовались.

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"Пожертвованные аппараты ИВЛ <…> были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по утилизации опасных отходов, установленными управлением служб общего назначения и агентством по охране окружающей среды", — заявил представитель агентства.

12 мая представитель FEMA сообщил, что поставленные из России аппараты ИВЛ хранились как резервное оборудование на складах в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Проблемы с использованием российских аппаратов ИВЛ "Авента-М" в Америке возникли из-за разницы в напряжении в электрических сетях. Использовать аппараты можно было только с помощью адаптеров, которых в американских больницах не было.

BuzzFeed отмечает, что на отказ от использования российских аппаратов ИВЛ могли повлиять и случаи с их возгоранием, в результате которых в мае в больницах Москвы и Санкт-Петербурга погибли шесть человек.

Позже Росздравадзор при проверке уральского приборостроительного завода, на котором собирали аппараты ИВЛ "Авента-М", обнаружил несоответствия в технической документации ИВЛ и изъяло пять партий аппаратов. Однако ведомство не обнаружило связи между нарушениями и пожарами в больницах.