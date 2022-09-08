США увеличат свое военное присутствие в странах Балтии

США в ближайшее время увеличат свое военное присутствие в странах Балтии, сообщил со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Встреча Певкура и Остина состоялась в четверг в Германии, на авиабазе ВВС в Рамштайне, в рамках совещания контактной группы по оказанию помощи Украине.

"Министр обороны Остин заверил, что в соответствии с договоренностями саммита НАТО в Мадриде США в ближайшее время увеличат ротацию своих подразделений в Эстонии и других балтийских странах. Это сильный сигнал о сохраняющемся присутствии США в регионе, который поможет усилить наши общие усилия по сдерживанию на восточном фланге НАТО", — подчеркнул Певкур.

Как передала пресс-служба Министерства обороны Эстонии, на состоявшейся в Рамштайне пятой встрече представители более чем 40 стран на уровне министров обороны обсудили вопросы дальнейшей помощи Украине. Одной из наиболее эффективных форм оказания поддержки сражающейся стране стало обучение украинских военнослужащих.

Встреча на авиабазе Рамштайн — международная конференция, организованная США и в первый раз состоявшаяся 26 апреля 2022 года. Целью встречи было обсуждение российского вторжения в Украину, в частности, оборонных возможностей Украины, а также обещание и координация дальнейшей поддержки Украины, в том числе после войны. В нем приняли участие представители и высокопоставленные чиновники из более чем 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС, а также страны Африки и Азии.