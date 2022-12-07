США увеличивают военное присутствие в странах Балтии

Посольство США в Вильнюсе сообщило в среду, что страна увеличит свое военное присутствие в странах Балтии, а статус американских сил в Литве будет изменен на постоянное ротационное размещение.

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С 2019 года батальон США дислоцируется на полигоне Пабраде в Швенченском районе с длительными или короткими перерывами между ротациями.

По сообщению диппредставительства, посол США в Литве Роберт Гилкрист проинформировал министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса об изменениях в дислоцировании военных.

В сообщении говорится, что США "увеличат постоянное присутствие ротируемых вооруженных сил США в Эстонии, Латвии и Литве", а статус присутствия сил, развернутых на полигоне в Пабраде, "будет изменен с эпизодического на постоянное ротационное развертывание".

"Как сказал президент (Джо) Байден, мы обязались защищать каждый сантиметр территории НАТО. Это размещение сил США демонстрирует выполнение этого обещания, поэтому мы продолжаем корректировать статус наших сил", — сказал Гилкрист для пресс-релиза.

"Мы обязались обеспечить всестороннее присутствие в регионе и активизировать совместные учения с балтийскими партнерами, что поможет сохранить надежный боевой потенциал и укрепить нашу позицию в плане обороны и сдерживания", — сказал он.

Анушаускас отметил для пресс-релиза, что Литва обязуется оказывать всю необходимую поддержку как принимающая сторона.

"Военное присутствие США в нашем регионе продолжает оставаться особенно важной частью сдерживания и защиты от России. Мы приветствуем и решительно поддерживаем постоянное присутствие батальона США в Литве", — сказал министр.

Соединенные Штаты разместили в Литве роту из примерно 150 солдат по принципу постоянной ротации после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Спустя три года, после прекращения ротации, с 2019 года американцы стали более регулярно размещать батальоны в Литве.