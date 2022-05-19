США уверены во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Администрация США убеждена, что сопротивление Турции вступлению Финляндии и Швеции в состав НАТО удастся преодолеть. "Мы уверены, что в итоге Финляндия и Швеция" присоединятся к Североатлантическому альянсу и "что беспокойство Турции может быть устранено", заявил на брифинге в Вашингтоне в среду, 18 мая, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Швеция и Финляндия 18 мая подали официальную заявку на вступление в НАТО. Причиной такого решения двух стран, ранее проводивших политику военного нейтралитета, является, как неоднократно подчеркивали их власти, угроза безопасности, возникшая на фоне военной агрессии РФ в отношении Украины. Между тем Турция, входящая в НАТО, грозит наложить вето на принятие Финляндии и Швеции в альянс.

Встреча Блинкена и Чавушоглу

Чтобы снизить напряженность, госсекретарь США Энтони Блинкен в тот же день встретился с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу. В ходе этой встречи Чавушоглу сказал, что Турция понимает озабоченности Финляндии и Швеции по поводу безопасности. Однако, по его словам, необходимо также учитывать озабоченности Турции. Анкара стремится преодолеть разногласия на основе "диалога и дипломатии", отметил глава турецкого МИДа.

Блинкен в свою очередь заявил, что в процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО государства — члены альянса будут работать как "союзники и партнеры". Чавушоглу назвал переговоры "крайне позитивными". По словам министра, Блинкен заверил его, что Вашингтон передаст необходимые сообщения, чтобы устранить обеспокоенность Турции.

Эрдоган подтвердил возражения Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 мая вновь заявил, что Анкара может не согласиться на расширение НАТО. Он обвиняет Финляндию и Швецию в отсутствии четкой позиции по отношению к курдским боевикам, а также во введении санкций против Турции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал принять во внимание требования Анкары. "Турция является ценным союзником, и необходимо учитывать любую обеспокоенность в отношении безопасности. Мы должны действовать сообща в этот исторический момент", — заявил генсек.