США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Соединенные Штаты существенно расширили список стран, не рекомендованных для поездок, добавив туда более 100 государств.

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Соединенные Штаты в среду, 21 апреля, добавили Германию в список стран, на которые в связи с опасной эпидемиологической обстановкой распространяется статус "не рекомендуемые для поездок" ("Do Not Travel").

Кроме ФРГ, в этот день США в вышеназванный список внесли еще 115 государств, в том числе Францию, Великобританию, Канаду, Мексику и Израиль. Ранее, 19 апреля, Госдеп объявил, что список стран, не рекомендуемых для посещения, будет расширен настолько, что он охватит до 80 процентов государств мира. До сих пор соответствующий перечень включал "всего" 34 страны.

Как пояснили в Госдепе, расширение списка основано не на новой оценке эпидемиологической ситуации в некоторых странах мира. Скорее, оно отражает корректировку в системе Госдепа относительно рекомендаций по путешествиям, сделанную на основе существующих оценок Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Ситуация с коронавирусом в США

По данным Университета Джонса Хопкинса, Соединенные Штаты с населением более 332,5 млн человек по-прежнему возглавляют список стран с максимальным общим числом заражений коронавирусом с начала пандемии. По данным на раннее утро 22 апреля, этот показатель составлял там около 31 600 000 случаев. Жертвами пандемии в США стали почти 560 000 человек.

Между тем в стране активно идет кампания по вакцинации населения от COVID-19. 21 апреля президент США Джо Байден объявил о том, что к 92-му дню его нахождения в должности главы государства была достигнута отметка в 200 тысяч привитых американцев.

Среди жителей страны в возрасте от 65 лет доля получивших как минимум первую прививку составляет около 80 процентов. Ожидается, что в ближайшее время возможность привиться от коронавируса получат все жители США в возрасте от 16 лет, указал Байден.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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