США вложат до 300 млн долларов в Инициативу трех морей

Международная финансовая корпорация развития (DFC) Соединенных Штатов Америки и инвестиционный фонд Инициативы трех морей (ИТМ) достигли соглашения, которое ляжет в основу договора, обязывающего США предоставить фонду до 300 млн долларов США, сообщили представители DFC.

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Финансирование предназначено для поддержки инвестиций в энергетику и инфраструктуру с целью повышения безопасности энергоснабжения и диверсификации энергетики, а также укрепления взаимосвязей в регионе трех морей.

DFC — американская организация по финансированию развития с инвестиционным портфелем в размере, превышающем 37 млрд долларов, вложенных в различные регионы мира с акцентом на менее развитые страны. DFC сотрудничает с инвесторами для привлечения капитала в различных отраслях, включая критически важную инфраструктуру.

Ожидается, что договор о финансировании DFC будет заключен до конца этого года.

Исполнительный директор DFC Скотт Нейтан объясняет, что инвестиции финансовой корпорации повысят энергетическую безопасность и помогут противостоять российской агрессии в Европе. По его мнению, сотрудничество между DFC и ИТМ будет способствовать инклюзивному экономическому росту и развитию во всем регионе.

В беседе с агентством LETA Нейтанс отметил, что распределение финансирования между конкретными государствами-членами ИТМ находится в ведении руководства инициативы, поэтому в настоящее время невозможно определить, например, сколько средств сможет получить Латвия. Нейтан также не исключил возможности дальнейшего финансирования фонда корпорацией ИТМ, но не уточнил сумму или сроки, в которые может быть предоставлено финансирование.

В то же время глава DFC указал, что корпорация также готова поддержать инвестиции в Балтийском регионе, отдельно от ИТМ, пояснив, что DFC готова оказывать поддержку проектам в области энергетики или энергетической инфраструктуры.

Нейтан подчеркивает, что DFC в основном оказывает помощь менее развитым странам, однако возможны инвестиции и в такие регионы, как Латвия, которая имеет высокий уровень доходов.

Он отмечает, что для поиска возможностей со стороны DFC очень важны такие мероприятия, как проходящий в этом году в Риге саммит ИТМ.

Как сообщалось, сегодня и завтра в Риге проходит саммит Инициативы трех морей и бизнес-форум, в котором принимают участие лидеры 12 стран, сообщили агентству LETA в Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР).