США внесли обращающихся за иммиграционной визой россиян в список "бездомных"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Государственный департамент США отнес граждан России, желающих получить иммиграционную визу США, к категории "Homeless", что можно перевести как "бездомные". Опубликованная на сайте ведомства информация об изменении статуса датирована 21 октября.

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К категории "бездомных" относят заявителей на иммиграционную визу из стран, где у США "нет консульских представительств, а также в которых политическая ситуация или ситуация в области безопасности являются настолько нестабильными или неопределенными, что ограниченный консульский персонал не уполномочен обрабатывать заявления" на получение визы. В список также включены Венесуэла, Иран, Йемен, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Эритрея и Южный Судан.

Как следует из документа Госдепартамента, гражданам России, проживающим на территории РФ, следует обращаться за американскими иммиграционными визами в консульские представительства США в Варшаве. Граждане РФ, живущие в других странах, могут обратиться за визой в консульство США в стране пребывания.

Дипломатическое противостояние между Москвой и Вашингтоном

С 12 мая посольство США в Москве приостановило прием заявлений на получение неиммиграционных виз. Исключение было сделано только для дипломатических поездок. Эти действия, по сути, стали вынужденной мерой после того, как в мае правительство России включило США и Чехию в список "недружественных" стран. В частности, дипломатическим миссиям этих государств запрещено нанимать для работы российских сотрудников.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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