США внесли в санкционный список автора доносов на "Медузу" и The Bell

США расширили санкции в отношении России. В санкционный список включены два физических лица и четыре организации из РФ. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

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В частности, штрафные меры введены против руководителя Центра поддержки и развития общественных инициатив Натальи Бурлиновой и основателя Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александра Ионова.

Кроме того, санкции Вашингтона направлены на связанные с Бурлиновой и Ионовым организации — Антиглобалистское движение России (АДР), ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism ("Стоп-империализм", SI), Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия".

"Внесенные сегодня в список физические и юридические лица играли различные роли в попытках России манипулировать и дестабилизировать Соединенные Штаты и их союзников и партнеров, включая Украину", — приводит агентство Reuters выдержку из сообщения Минфина США.

Обвинения Минюста США в адрес Ионова

Между тем министерство юстиции США в этот же день предъявило Ионову заочное обвинение в "организации многолетней кампании злонамеренного влияния". Россиянин использовал для этого организацию АДР, добавили в Вашингтоне.

Согласно обвинительному заключению, Ионов действовал под надзором Федеральной службы безопасности РФ и вербовал политические группы в штатах Флорида, Джорджия и Калифорния, через которые "распространял пророссийскую пропаганду". Минюст не позволит России "сеять разногласия и распространять дезинформацию внутри Соединенных Штатов", указали в ведомстве.

Жалобы Ионова в отношении "Медузы" и The Bell

В свое время Александр Ионов был членом московской Общественной наблюдательной комиссии. Он известен, в частности, тем, что весной 2021 года на основании его жалобы, направленной в Роскомнадзор, признано "иноагентом" издание "Медуза". Осенью 2021 года Ионов обратился с просьбой в Генпрокуратуру РФ проверить финансирование онлайн-издания The Bell. На днях Александр Ионов подтвердил News.ru намерение добиться признания "иноагентом" журналистки Ксении Собчак.