США внесут движение "Антифа" в список террористических организаций

США внесут левое движение "Антифа" в список террористических организаций, сообщил президент страны Дональд Трамп в воскресенье, 31 мая. Глава Белого дома огласил это намерение лишь через несколько часов после заявления генерального прокурора Уильяма Барра о протестах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Глава Минюста США, среди прочего, осудил беспорядки, вспыхнувшие в ходе протестов. По мнению Барра, "жестокие радикальные элементы воспользовались голосами мирных и законопослушных протестующих в своих целях". "Настало время перестать наблюдать за насилием, а встретиться с ним лицом к лицу и прекратить его", - подчеркнул генпрокурор Соединенных Штатов. "Насилие спровоцированное и воплощаемое "Антифа" и иными подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и получит соответствующий ответ", - резюмировал он.

Массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда

Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 10 минут давил ему коленом на горло. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря частным видеозаписям очевидцев.

Все четверо полицейских уволены. Главный фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, в отношении трех других следственные действия продолжаются. Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала массовые протесты, сопровождающиеся насилием и распространившиеся по всей стране. Во многих городах страны введен комендантский час, а для подавления беспорядков задействованы солдаты Национальной гвардии.