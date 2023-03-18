США возобновили депортацию в Россию — в том числе бегущих от мобилизации

После начала войны в Украине США приостановили депортацию в Россию, но сейчас она возобновилась, пишет The Guardian.

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Изданию известно о том, что несколько дней назад из США был выслан сбежавший от мобилизации мужчина, который пытался попасть в страну через Мексику. Миграционные службы сочли, что угроза отправки в войска не является достаточным основанием для предоставления убежища, рассказала адвокат депортированного. Аналогичные решения вынесены в отношении еще трех ее клиентов из России, однако сейчас они ожидают апелляции.

Когда именно была возобновлена депортация, неизвестно. Официально в миграционной службе лишь подтвердили, что в данный момент высылают граждан России на родину.