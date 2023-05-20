США впервые с начала войны сняли санкции с крупного российского бизнесмена
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Cооснователь IT-компании IBS Анатолий Карачинский больше не находится в санкционном списке Министерства финансов США. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Минфин США.

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Причины снятия санкций ведомство не пояснило. Это первый такой случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Карачинский — один из богатейших бизнесменов России, его состояние в 2021 году оценивалось в 800 миллионов долларов. Кроме США, санкции против него ввела Украина, под европейскими санкциями он не находится.

Карачинский попал в санкционный список как как член наблюдательного совета банка "Открытие" в апреле 2022 года, вскоре после чего он покинул этот пост и продал свою долю в IBS.

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