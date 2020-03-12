США временно запретили въезд из Европы из-за коронавируса
Foto: AP/Scanpix/LETA

Дональд Трамп распорядился с 13 марта ввести 30-дневный запрет на въезд из стран Европы, чтобы сдержать распространение коронавируса. Запрет не касается Великобритании.

Власти США на 30 дней запретили въезд в эту страну из государств Европы, чтобы замедлить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил в обращении к нации в среду, 11 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Запрет вступит в силу 13 марта и не коснется Великобритании, подчеркнул Трамп. Ограничение не затронет и граждан США, прошедших соответствующее обследование.

Президент США особо выделил действия американских властей в ответ на вспышку заболевания в Китае. По его словам, "Европейский Союз не смог принять аналогичные меры предосторожности и ограничить въезд прибывающих из Китая и иных очагов" заболевания. Множество новых случаев заражения в Соединенных Штатах появились из-за путешественников из Европы, заявил глава Белого дома.

Коронавирус SARS-CoV-2 распространился более чем в 110 странах с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. В мире выявлено уже свыше 126 000 случаев заражения, более 4600 человек скончались, но 68 000 больных выздоровели.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. В Европе по распространению вируса лидирует Италия. В США с начала вспышки выявлено 1307 инфицированных, 38 скончались, 15 выздоровели. Власти нескольких штатов ввели режим чрезвычайного положения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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