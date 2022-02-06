США: Вторжение РФ - лишь один вариант развития конфликта
Foto: Pexels.com, Ketut Subiyanto

Прямое вторжение России в соседнюю страну является лишь одним из вариантов развития конфликта вокруг Украины. Такую позицию советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан высказал в эфире телеканалов ABC, NBC и Fox News в воскресенье, 6 февраля. По его словам, Москва может прибегнуть к кибератакам, аннексии Донбасса или пойти на полномасштабное вторжение. Атака может произойти как в ближайшие дни, так и в предстоящие недели, считает представитель Белого дома.

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Такое развитие событий грозит Украине потерей огромного числа человеческих жизней, указал советник Джозефа Байдена. Но Вашингтон считает, что эскалация конфликта дорого обойдется России в стратегическом плане и в том числе не позволит запустить газопровод "Северный поток - 2", отметил он. Москва вполне может избрать путь дипломатии, добавил Салливан.

Накануне ряд американских и мировых СМИ со ссылкой на данные армии и спецслужб США сообщили, что РФ сосредоточила в районах близ украинской границы 70 процентов военнослужащих и средств, необходимых для крупномасштабного нападения. К середине февраля число российских солдат около Украины может достичь 150 тысяч, считают в США. Президент РФ Владимир Путин по-прежнему оставляет за собой все сценарии, уверены представители спецслужб Соединенных Штатов.

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