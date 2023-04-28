США ввели новые санкции против ФСБ России
Foto: Reuters/Scanpix /LETA

Соединенные Штаты ввели новые санкции против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России за "неправомерное задержание граждан США за рубежом". Информация об ограничениях размещена на сайте американского Минфина в четверг, 27 апреля.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

При этом ведомство сделало несколько исключений из санкционного режима для финансовых операций с участием ФСБ, касающихся ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий. Однако сумма выплат в адрес спецслужбы по таким сделкам не должна превышать 5 тысяч долларов США в год.

Санкции также введены против иранской спецслужбы

Аналогичные санкции введены против разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, включая четырех представителей его командования. Ограничения были наложены Минфином США по решению Госдепартамента. Как ФСБ, так и КСИР уже находятся в американских санкционных списках.

"Сегодня мы добиваемся привлечения к ответственности лиц, виновных в неправомерном задержании граждан США за рубежом, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. — Наши действия — это четкое и прямое предупреждение тем, кто неправомерно задерживает граждан США по всему миру, о возможных последствиях их действий".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!