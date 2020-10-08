США ввели новые санкции против Ирана. Под них попали 18 банков

В четверг США наложили санкции на 18 иранских банков в попытке отрезать Иран от международной финансовой системы.

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В заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов США, говорится, что новые санкции не затронут переводы денег на покупку продовольствия, лекарств и медицинского оборудования.

Как пишет агентство Bloomberg, это решение Вашингтона приведет к тому, что власти в Тегеране будут все больше зависеть от нелегальной или полуподпольной международной торговли.

Принятые ранее американские санкции уже нанесли существенный урон иранской экономике.

Белый дом рассматривал новые санкции в течение нескольких недель.

США могут наложить санкции на любые организации или коммерческие компании, которые, с точки зрения Вашингтона, причастны к терроризму, разработке баллистических ракет или же нарушениям прав человека.

Вашингтон надеется, что теперь Иран больше не сможет принимать полноценное участие в международной торговле.

Администрация Трампа, считают некоторые аналитики, ввела эти санкции в пику кандидату в президенты Джо Байдену, который заявляет, что готов вернуться к заключенному в 2015 году соглашению с Ираном по ядерной программе Тегерана. Соглашение было разорвано администрацией Трампа.

Новые санкции должны затронуть не только банки, но и существующие формальные и неформальные системы перевода денег.

США заявляют, что лишь возобновляют санкции, ранее одобренные ООН. Большинство стран Европы, а также членов Совета Безопасности ООН, выступают против.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в 2018 году, после того, как администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из международного договора с Тегераном об иранской ядерной программе и начала вновь вводить санкции против Ирана.

В этом году экономика Ирана пострадала дважды - от американских санкций и из-за коронавируса.