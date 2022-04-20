США ввели новый пакет санкций против России

В санкционный список, опубликованный на странице Минфина США, попали около 40 организаций и примерно 30 физлиц. В их числе — зампред ЦБ Ксения Юдаева, председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, основатель IBS Анатолий Карачинский, а также Транскапиталбанк — оператор новой платежной системы Hello, которую зарегистрировал ЦБ.
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