США ввели новый пакет санкций против России
Foto: Reuters/Scanpix

В санкционный список, опубликованный на странице Минфина США, попали около 40 организаций и примерно 30 физлиц. В их числе — зампред ЦБ Ксения Юдаева, председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, основатель IBS Анатолий Карачинский, а также Транскапиталбанк — оператор новой платежной системы Hello, которую зарегистрировал ЦБ.

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