США ввели санкции против лидера боснийских сербов Милорада Додика

США ввели санкции в отношении сербского члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, а также против связанного с ним телеканала Alternativna Televizija. Решение принято в связи с "коррупционной деятельностью и продолжающимися угрозами стабильности и территориальной целостности Боснии и Герцеговины" со стороны лидера боснийских сербов, заявило министерство финансов США в Вашингтоне.

Как указывается в заявлении, своими действиями Додик ставит под угрозу мирный договор 1995 года, известный как Дейтонские соглашения. Базирующийся в Баня-Луке частный телеканал тесно связан с членами семьи Додика, а он сам осуществляет личный контроль над данным СМИ, отмечается далее. В частности, лидер боснийских сербов требует согласовывать с ним материалы на острые политические темы, заявило американское ведомство.

