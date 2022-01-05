США ввели санкции против лидера боснийских сербов Милорада Додика
Foto: AP/Scanpix

США ввели санкции в отношении сербского члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, а также против связанного с ним телеканала Alternativna Televizija. Решение принято в связи с "коррупционной деятельностью и продолжающимися угрозами стабильности и территориальной целостности Боснии и Герцеговины" со стороны лидера боснийских сербов, заявило министерство финансов США в Вашингтоне.

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Как указывается в заявлении, своими действиями Додик ставит под угрозу мирный договор 1995 года, известный как Дейтонские соглашения. Базирующийся в Баня-Луке частный телеканал тесно связан с членами семьи Додика, а он сам осуществляет личный контроль над данным СМИ, отмечается далее. В частности, лидер боснийских сербов требует согласовывать с ним материалы на острые политические темы, заявило американское ведомство.

Додик неоднократно заявлял о выходе РС из состава БиГ

62-летний лидер правящей коалиции Республики Сербской (РС) неоднократно угрожал ее выходом из состава Боснии и Герцеговины. В частности, в конце декабря он заявил, что власти РС ускорят этот процесс, а в январе 2022 года будут приняты новые законы о судебной системе республики и тем самым судебная власть центрального правительства больше не будет действовать на территории сербской полуавтономной республики.

Депутаты Народной скупщины (парламента) РС в начале декабря проголосовали за выход из состава боснийских вооруженных сил, судебной и налоговой системы. Парламентарии уполномочили региональное правительство в ближайшие 6 месяцев разработать новые законы для армии, налоговой и судебной системы взамен существующих нормативных актов Боснии и Герцеговины. После этого государственная прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело в отношении властей РС за "подрыв конституционного порядка", а Додик расценил решение как политически мотивированное и нацеленное на дестабилизацию республики.

После окончания Боснийской войны (1992-1995 годы) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: Республику Сербскую и Федерацию БиГ. Сегодня каждая из них имеет собственные правительство и парламент. Одновременно существует и общий орган руководства — президиум БиГ.

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