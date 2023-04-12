США ввели санкции против миллиардера Усманова и вице-премьера РФ Хуснуллина

США ввели санкции против 34 физических и более 120 юридических лиц из России и других государств. Соответствующий список опубликовало в среду на своем сайте Министерство финансов США.

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Нынешний санкционный пакет, по данным ведомства, направлен против компаний и организаций, которые помогают России вести войну против Украины, в том числе поставляя ей товары двойного назначения в обход действующих санкций Запада, сообщает DW.

Штрафные меры наложены, в частности, на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, бывшего министра транспорта и гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании Евгения Дитриха, дочь и отца депутата Госдумы Варвару и Владимира Скочи. Под санкции попали "Международный инвестиционный банк" со штаб-квартирой в Будапеште, движение "Юнармия", российские компании "Металлоинвест" и "Мегафон", USM Алишера Усманова, десятки других российских и кипрских фирм, четыре турецких и одна китайская компания — China Head Aerospace Technology, которую подозревают в связях с Евгением Пригожиным.