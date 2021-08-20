США вводят санкции против компаний из РФ, связанных с "Северным потоком - 2"

США вводят новые санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток -2", сообщил в пятницу, 20 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен. "Госдепартамент представил Конгрессу доклад (администрации США. - Ред.) по мерам против "Северного потока - 2", в котором числится одно российское судно и две российских компании, связанных с проектом, - говорится в заявлении. В нем не уточняется, о каких именно физлицах и судне идет речь.

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Ограничительные меры затронут суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко", а также компанию АО "Нобилити" из Петербурга, которой они принадлежат, говорится в документе, размещенном на сайте Минфина США. Кроме того, под санкции попала страховая компания "Константа". При этом, согласно агентству AP, США оставили в силе отвод от санкций в отношении компании-оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG и ее руководства. Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока - 2".

Байден подписал указ о санкциях США против российских трубопроводов



Кроме того, в пятницу президент США Джо Байден подписал указ, дающий возможность американской администрации вводить ограничительные меры, которые нацелены против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей. Указ, текст которого опубликовал Белый дом на официальном сайте, озаглавлен "Блокирование собственности в связи с некоторыми российскими энергетическими проектами". В документе Байден отмечает, что целью является принятие дополнительные мер "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей РФ". В нем нет перечня трубопроводов, в связи с которыми могут вводиться американские санкции.

Согласно указу Байдена, госсекретарь США вместе с главой Минфина может распоряжаться о замораживании активов физлиц на американской территории. Предусматривается также возможность введения визовых ограничений и запрета на передачу средств американцами людям, оказавшимися в санкционном списке. В указе президента США говорится и о наличии механизма, через который физлица могут получать отвод от данных ограничительных мер.