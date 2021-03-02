США вводят санкции против семи российских чиновников и 14 компаний из-за отравления Навального

США ввели санкции против семи высокопоставленных российских чиновников и 14 компаний из-за ситуации с отравлением и уголовным преследованием Алексея Навального. Эти санкции стали первыми, наложенными на Россию администрацией президента США Джо Байдена.

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Имена лиц и названия организаций, в отношении которых вводятся ограничения, будут названы сегодня в ближайшее время. По информации США, компании, попавшие под санкции, связаны с химическим производством и могут быть причастны к отравлению российского политика.

Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов:

Представители Совета национальной безопасности и ключевых ведомств США во время брифинга для журналистов утром во вторник заявили, что американские разведслужбы подготовили собственный анализ попытки покушения на Алексея Навального. Согласно выводам разведки, отравление оппозиционного политика "с очень высокой долей вероятности" было организовано действующими офицерами ФСБ по прямому указанию российских властей с использованием вещества, известного, как "Новичок".

В администрации США сейчас проводят консультации с Конгрессом, обсуждая введение новых санкций против российских представителей, причастных к использованию химического оружия, а также ужесточение экспортного контроля, включая ограничения на поставку России некоторых товаров и технологий.

Одновременно США сотрудничают с ЕС, "зеркально" поддерживая введенные Евросоюзом санкции.

Новый список фигурантов, имена которых будут сегодня названы в США, несколько отличается от европейского потому, что некоторые из российских чиновников, против которых Евросоюз ввел санкции, уже находятся в американских санкционных списках из-за причастности к событиям на востоке Украины.

Всего сегодня в Вашингтоне будет объявлено о введении санкций в отношении семи российских должностных лиц. Их имущество, находящееся на территории или под юрисдикцией США, будет блокировано, американским гражданам, а также гражданам других стран, под угрозой санкций будет запрещено вступать с ними в деловые отношения.

В этом списке только официальные лица, но в Вашингтоне допускают, что уже в ближайшее время может быть объявлено и о санкциях в отношении бизнесменов, близких к Кремлю.

Также в списке — 14 юридических компаний, 9 из которых расположены в России, а остальные — в странах Европы, включая Германию и Швейцарию. Все эти фирмы, как утверждают в Вашингтоне, имеют отношение к производству и использованию российскими властями оружия массового поражения при попытке отравления Алексея Навального.

Еще 5 февраля, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, Байден заявил, что Навальный "стал мишенью за то, что выявлял коррупцию" и что он "должен быть освобожден немедленно и без условий".

Как отмечал канал Си-эн-эн, вводя санкции, новая вашингтонская администрация хочет послать России "сильный сигнал", касающийся соблюдения прав человека, а также продемонстрировать важность совместных действий с союзниками.

Ранее во вторник Евросоюз объявил о введении санкций против четырех высокопоставленных российских чиновников — главы СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, главы Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова. Санкции ЕС подразумевают запрет на въезд, заморозку активов и запрет гражданам и фирмам ЕС на сделки с этими чиновниками.

Соратники Навального призывали ЕС ввести санкции против российских олигархов и чиновников, близких к президенту Владимиру Путину. В январе соратник Навального Владимир Ашурков опубликовал список россиян, против которых, по мнению оппозиционера, Западу следует ввести санкции. В списке было восемь человек, в том числе миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин, телеведущий Владимир Соловьев, глава минздрава Михаил Мурашко и другие.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. На этом настаивала ФСИН, посчитавшая, что оппозиционер уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

20 февраля Мосгорсуд утвердил это решение. С учетом того времени, которое Навальный находился под домашним арестом во время первоначального рассмотрения дела, в колонии ему предстоит провести около двух с половиной лет.

С 18 января Навальный находился в СИЗО №1 "Матросская тишина", куда его поместили вскоре после возвращения из Германии — там политик проходил лечение после отравления "Новичком".

25 февраля адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что политика этапировали из СИЗО в колонию, на следующий день это подтвердили во ФСИН. В какую колонию отправили Навального, до сих пор неизвестно. По информации СМИ, он будет отбывать срок в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области.