США вводят запрет на поездки в страну из Великобритании и Ирландии

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские власти распространяют запрет на все поездки в страну из Великобритании и Ирландии из-за ситуации с короанвирусом нового типа. Об этом сообщает Sky News.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Как стало известно, данное ограничение вступит в силу в понедельник в полночь.

При этом гражданам США по-прежнему будет разрешено вернуться домой.

Ранее Трамп ввел запрет на поездки из Европы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.