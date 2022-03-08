США вводят запрет на весь импорт нефти и газа из России

США запрещают импорт российских энергоносителей, сообщил сегодня на пресс-конференции президент Джо Байден.

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Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг, заявил Байден. США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из РФ, отметил американский лидер. Он также подчеркнул, что США с союзниками продолжают оказывать поддержку Украине.

"США с союзниками в ежедневном режиме продолжают поставки оружия на Украину, наращивают гуманитарную помощь", — заявил Байден.

Байден заявил, что США разделят ответственность за заботу о беженцах из Украины.