США выделят 1 млрд долларов на продовольственную безопасность Африки и Ближнего Востока

О выделении средств для борьбы с голодом в бедных странах из-за войны в Украине объявит Джо Байден во время визита в Саудовскую Аравию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент США Джо Байден во время визита в Саудовскую Аравию объявит о выделении 1 млрд долларов странам Африки и Ближнего Востока для обеспечения продовольственной безопасности региона на фоне войны в Украине. Об этом сообщили в субботу, 16 июля, агентства dpa, AFP и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Ожидается, что Байден выступит с этим заявлением на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Кроме того, лидеры ССАГПЗ, куда входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия, в течение следующих двух лет выделят 3 млрд долларов на проекты, связанные с возглавляемой США инициативой "Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций".

Международные гуманитарные организации и лидеры стран неоднократно предупреждали, что война в Украине и блокада судов с зерном в украинских портах может обострить проблему голода в бедных странах, в первую очередь на севере Африки. На Россию и Украину приходится около 30 процентов мирового экспорта зерна. Если вывоз пшеницы из Украины не возобновится, Африка "окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент", предупреждал президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль.

Инвестиции в развивающиеся страны

На прошедшем в Германии саммите стран "большой семерки" (G7) лидеры государств сообщили о запуске пятилетней инвестиционной программы для развивающихся стран на общую сумму 600 млрд долларов. Ее цель — создать "высококачественную и устойчивую инфраструктуру" в бедных регионах. "Я хочу внести ясность. Это не помощь или благотворительность. Это инвестиции, которые принесут прибыль всем", — заявил тогда Джо Байден.

По его словам, программа позволит странам-получателям "увидеть конкретные преимущества партнерства с демократиями". Как отмечали аналитики и СМИ, одна из целей проекта — противостоять растущему влиянию Китая в развивающихся регионах. С 2013 года действует похожий проект КНР — "Один пояс и один путь".

США обязались взять на себя треть необходимых инвестиций — 200 млрд долларов. Деньги планируется выделять через федеральные фонды, гранты и частные инвестиции. На государства Евросоюза должно прийтись примерно 300 млрд долларов инвестиций, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Средства пойдут в том числе на развитие альтернативной энергетики, медицины и инфраструктуры в странах Африки и Азии.