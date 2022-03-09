США выделят 13,6 млрд долларов на помощь Украине и союзникам в Европе
Foto: AP/Scanpix/LETA

Лидеры Конгресса достигли двухпартийной договоренности о выделении 13,6 млрд долларов на помощь Украине и европейским союзникам.

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"На прошлой неделе президент Джо Байден запросил 10 миллиардов долларов на военную, гуманитарную и экономическую помощь, а поддержка демократов и республиканцев была настолько стойкой, что эта цифра выросла до 12 миллиардов долларов в понедельник и 13,6 миллиардов долларов всего днем позже", — пишет Associated Press.

"Мы собираемся поддержать их против тирании, угнетения, насильственных актов подчинения", — заявил Байден в Белом доме.

Ожидается, что это выделение рассмотрят в Сенате к концу недели.

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