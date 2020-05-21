США выходят из Договора об открытом небе, обвиняя Россию в его нарушении

США приняли решение выйти из Договора по открытому небу, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий, сообщают мировые СМИ.

Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

Как сообщает агентство Reuters, высокопоставленные американские чиновники, беседовавшие с небольшой группой журналистов и пожелавшие остаться неназванными, сказали, что решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора.

По данным Associated Press, международным партнерам Белый дом уже сообщил о своем решении. Как сообщает газета New York Times, в пятницу США уведомят Россию о выходе из договора.

В МИД России сообщили, что если США действительно выйдут из договора, это станет прискорбным шагом.

"К сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор — ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе", — отметил высокопоставленный дипломат в беседе с агентством РИА "Новости".

Это еще один шаг администрации Дональда Трампа по выводу США из целого ряда крупных международных договоров, включая договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Агентство Reuters также сообщает, что американские официальные лица начали в последние дни проводить переговоры с группой российских официальных лиц о начале нового раунда переговоров по ядерному оружию.

"Наша цель посадить за стол переговоров две крепкие команды специалистов, чтобы начать вырабатывать новые меры по сдерживанию ядерного оружия нового поколения. Соединенные Штаты привержены делу контроля за вооружениями. Мы выступаем за европейскую безопасность. И мы выступаем за будущее, которое наложит существенные ограничения на ядерные вооружения", — сказал неназванный дипломат.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ.