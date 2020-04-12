США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса Covid-19

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США умерли 18 860 человек, страна обошла по этому показателю Италию. Накануне в Соединенных Штатах зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки.

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США вышли на первое место по уровню смертности от коронавирусной инфекции, обойдя по этому показателю Италию. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует статистические данные о пандемии в реальном времени.

По состоянию на вечер 11 апреля в США умерли 18 860 человек, а в Италии — 18 849.

При этом, по данным Bloomberg, число смертей в Соединенных Штатах составило 19 563, Reuters также сообщает, что в стране умерли более 19,6 тыс. человек.

Накануне в Соединенных Штатах зафиксировали самый высокий с начала пандемии уровень смертности — более 2 тыс. человек за сутки. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк, Мичиган, Иллинойс и Нью-Джерси.

США по-прежнему занимают первое место в мире по числу зараженных Covid-19, показывают данные Университета Хопкинса. Коронавирусную инфекцию выявили у более 503 тыс. человек. На втором месте находится Испания (более 161 тыс.), а на третьем — Италия (147 тыс.).

Число зараженных во всем мире превысило 1,7 млн, умерли 104,9 тыс. человек. С начала пандемии удалось вылечить 390 тыс. человек, 29,2 тыс. из них — в США.

По мнению президента США Дональда Трампа, число умерших от коронавирусной инфекции в стране будет "значительно меньше" отметки 100 тыс., как ранее предположили специалисты Белого дома. Он также заявил о стабилизации ситуации с заражением в некоторых районах, что может свидетельствовать о том, что США подошли к пику заболеваемости.

7 апреля Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она уделила слишком много времени ситуации в Китае, но применила недостаточно усилий для предотвращения эпидемии коронавируса в США. Он допустил, что Вашингтон может пересмотреть политику финансирования ВОЗ.