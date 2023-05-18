США запретили украинским пилотам обучаться на истребителях F-16

Власти США не позволяют украинским пилотам проходить обучение в Европе на истребителях F-16 производства американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Об этом газете The New York Times на условиях анонимности рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

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16 мая главы правительств Великобритании и Нидерландов объявили о создании международной коалиции по закупке современных истребителей, которые Киев запрашивает в качестве военной помощи. Поставки F-16 могут быть осуществлены только с одобрения США. Это же касается обучения: западные партнеры в Европе пока могут лишь ознакомить украинских пилотов с техническим языком и провести тактические уроки, пробные полеты на самолетах для них недоступны.

Представитель администрации Джо Байдена заявил NYT, что Вашингтон по-прежнему не хочет отправлять Киеву собственные истребители, поскольку это слишком дорого и долго. США намерены сконцентрироваться на поставках других вооружений, но не исключают, что в итоге выдадут союзникам в Европе лицензии на реэкспорт F-16 в Украину.

О желании поделиться своими истребителями с Киевом уже заявляли Нидерланды, Дания и Бельгия. По оценкам экспертов, в общей сложности эти страны могут поставить как минимум 125 боеготовых F-16. Также своими списанными американскими истребителями готова поделиться Норвегия.

Власти Украины заявляли, что для противостояния России в воздухе им нужно порядка 180 современных истребителей, но на данном этапе Киев просит от 24 до 36 самолетов.