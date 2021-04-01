США заявили о поддержке Киева на фоне обострения в Донбассе
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Госсекретарь США Энтони Блинкен (на фото) в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой подтвердил непоколебимую поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму". Об этом в среду, 31 марта, сообщили в пресс-службе американского Госдепа.

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Заявление Блинкена последовало на фоне публикации The New York Times о том, что Москва, по данным источников издания, стянула к границе с Украиной примерно 4000 военных. В Минобороны РФ сообщения о переброске войск и техники пока не прокомментировали.

Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также соболезнования в связи с гибелью 26 марта четырех украинских солдат из-за обстрела в районе населенного пункта Шумы.

Глава МИД Украины: Речь идет о системном обострении

Как указали в пресс-службе МИД Украины, Кулеба обратил внимание своего американского коллеги "на системное обострение Россией ситуации с безопасностью на линии разграничения" на фоне нежелания "РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня".

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, для дальнейшей евроатлантической интеграции Киева необходимо "продвижение верховенства права и экономических реформ" в стране.

Партнерство в области безопасности

В ходе беседы Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба также обсудили борьбу с пандемией и с последствиями изменения климата, подчеркнули в Госдепе.

В середине марта группа американских сенаторов представила законопроект о партнерстве с Украиной в области безопасности. Документ, внесенный на рассмотрение комитета Сената Конгресса США по международным делам, предусматривает, в частности, выделение Киеву до 300 млн долларов (255 млн евро) в год военной помощи и 4 млн долларов (3,4 млн евро) в год на подготовку украинских военных офицеров.

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Deutsche Welle

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