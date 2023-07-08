США заявили об уничтожении последних запасов химического оружия

Белый дом опубликовал заявление, согласно которому США уничтожили последний боеприпас из запаса химического оружия. Оно размещено на официальном сайте, пишет "Новая газета. Европа".

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"[Это] еще на один шаг приближает нас к миру, свободному от ужасов химического оружия. <…> Это достижение является первым случаем, когда международная организация подтвердила ликвидацию целой категории объявленного оружия массового уничтожения", — сказано в заявлении.

Более 30 лет назад США взяли на себя обязательства, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия. Также Белый дом призвал Россию и Сирию вернуться к соблюдению Конвенции.

Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении приняли в Париже 13 января 1993 года. Договор действует с 1997 года.

Все 193 государства-члена ОЗХО, включая РФ и Украину, являются участниками Конвенции. Все подписанты добровольно обязались никогда не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не передавать и не применять химическое оружие.

В апреле 2022 года секретариат Организации по запрещению химического оружия выразил беспокойство по поводу сообщений о применении химического оружия Россией в Мариуполе.