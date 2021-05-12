Стали известны сроки выпуска вакцины AstraZeneca в России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первая партия вакцины AstraZeneca, произведенной на мощностях "Р-Фарм", будет выпущена в гражданский оборот на экспорт в течение июня, сообщил РБК гендиректор компании Василий Игнатьев.

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"Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива", — рассказал Игнатьев. По его словам, "Р-Фарм" будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ.

Как уточнили в пресс-службе компании, вакцина "Р-Кови", произведенная на мощностях "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена исключительно для экспорта. Она не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России и поэтому не требует получения регистрационного удостоверения.

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