Станция "Чандраян-3" совершила посадку на Луну. Индия стала четвертой страной, запустившей успешную миссию к спутнику
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхности Луны, сообщает агентство Reuters. Ранее такого результата достигали только космические программы США, СССР и Китая.

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"Это победный клич новой Индии", — заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, который сейчас находится в ЮАР на саммите БРИКС.

"Чандраян-3" будет находиться на естественном спутнике Земли две недели. За это время аппарат "Викрам" проведет серию экспериментов, включая спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.

Ранее миссию к Луне впервые в своей современной истории отправила Россия. Станция "Луна-25" потерпела крушение 20 августа. "По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", — сообщили в "Роскосмосе".

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