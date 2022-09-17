"Старательный проситель", которого заставляют ждать. Что западная пресса пишет о Путине на саммите ШОС в Самарканде

Президент Владимир Путин на этой неделе принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде — и в числе прочего встретился с лидерами Китая и Индии, крупнейших партнеров России по ШОС. На обеих встречах упоминалась война в Украине, при этом Путин признал, что она вызывает у Китая озабоченность, а индийский лидер Нарендра Моди и вовсе публично раскритиковал действия Кремля.

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Рассказываем, что о саммите написала западная пресса и почему опрошенные журналистами эксперты говорят об ухудшении положения России на мировой арене.

Шанхайскую организацию сотрудничества западные СМИ часто рассматривают как противовес западным блокам — в первую очередь — ЕС и НАТО. Российский лидер видит в лидерах стран ШОС партнеров, более благосклонных к нему и к действиям России. И действительно — самые крупные страны блока, Индия и Китай, до недавних пор не осуждали российскую агрессию открыто, несмотря на давление Запада. Однако на последнем саммите появились признаки того, что подобная позиция меняется.

Перемены были заметны даже в "хореографии" саммита. Во-первых, теперь Путин не заставлял партнеров по переговорам ждать его прихода, как бывало в прошлом. На этот раз подождать приходилось ему самому.

"Наблюдатели отметили, что у Путина не было его типичной ауры превосходства на саммите, — пишет британская Daily Telegraph (требуется подписка). — В четверг он был вынужден стоять и ждать президента Кыргызстана перед встречей на камеры, а вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже на несколько минут оставил Путина перед камерами одного".

Это заметили многие. Российский президент действительно дожидался перед камерами лидеров не только Турции и Кыргызстана, но и Индии и Азербайджана.

Человек, который сознательно опаздывал на встречи, теперь приходит на них раньше. Что-то случилось? pic.twitter.com/g457iR773O — Andrey Zakharov (@skazal_on) September 16, 2022

Еще один важный "хореографический" момент, о котором пишет западная пресса — отсутствие лидеров Китая и Индии на вечерней встрече "без галстуков", организованной в четверг президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Как пишет Washington Post (требуется подписка), встреча Путина с мировыми лидерами на саммите ШОС, "дает россиянам полезный [для Кремля] сигнал о его по-прежнему важной роли на мировой арене". "Но если Путин принял участие в ужине и позировал для общей фотографии, Си Цзиньпин решил отказаться и от ужина, и от фотографирования".

На встрече Путина с индийским премьером Нарендрой Моди противоречия довольно явными. Моди открыл встречу речью о необходимости "демократии, дипломатии и мира" и приветствовал возможность "обсудить продвижение на пути к миру". В диалоге с российским президентом Моди прямо заявил, что "нынешняя эпоха — не эпоха войн".

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете, — ответил ему Путин. — Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя".

Индия: перемена тона

В пятницу встречи Путина с Си и Моди прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "То, что мы услышали в Узбекистане от лидеров и Индии, и Китая, означает, что господин Путин не находит огромного числа симпатизирующих ему собеседников", — сказал он.

Прямая и публичная критика со стороны Моди привлекла внимание комментаторов. Некоторые объясняют позицию индийского лидера тем, что Индия состоит не только в ШОС, но и в Четырехстороннем диалоге по безопасности вместе с Австралией, США и Японией. Этот блок называют "восточным НАТО".

"Безусловно, это серьезная перемена тона, — говорит эксперт Индрани Багчи из исследовательского центра Ананта Аспен в Дели в беседе с Financial Times. — Тон не слишком критичный, но сам факт, что он это сказал, подразумевает критику".

Эксперт по Индии из Брукингского института (США) Танви Мадан говорит, что при этом жест Моди выглядел искренне. Его целью не было успокоить западных партнеров или страны Индоевропейского региона. Моди действительно возмущен действиями России и их последствиями и "не хочет, чтобы люди думали, будто он их поощряет", — сказал эксперт в беседе с Wall Street Journal.

По словам Мадан, с тех пор как Россия вторглась в Украину, Индия вынуждена тщательно балансировать между западными партнерами — в первую очередь США (с которыми в последние годы она сближалась) — и Россией с Китаем.

Война России в Украине повлияла на ряд стратегических целей Индии, оказав дополнительное давление на цепочки поставок оружия и продовольствия и, как считают в Индии, отвлекая внимание международного сообщества от Китая, добавляет эксперт. При этом Россия остается для Индии крупнейшим поставщиком оружия.

"Вопросы и озабоченности" Китая

Встреча Путина с главой КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС была первой с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

На ней наблюдателей заинтересовало в первую очередь то, что российский президент публично признал наличие у Китая "вопросов и озабоченностей" по поводу украинского конфликта. Ранее Китай воздерживался от критики российской агрессии на международных площадках, что и отметил Путин, поблагодарив Си за "сдержанную позицию".

"Мы высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом, понимаем ваши вопросы и вашу озабоченность на этот счет, и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясню нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили", — сказал Путин.

"В Самарканде в четверг российский президент был скорее старательным просителем, признающим, что у Китая могут быть "вопросы и озабоченность" по поводу войны и обещающим на них ответить. Китайский лидер в своей публичной речи говорил об "ответственности великой державы играть ведущую роль в привнесении стабильности в беспокойный мир" — и в этих комментариях можно увидеть скрытую критику", — пишет автор Washington Post.

"Россия понимает, что в любом новом мировом порядке не будет важным игроком, — сказал в беседе с американским изданием бывший заместитель посла Австралии в России Бобо Ло. — Ее лучшая ставка — быть анархистом в системе международных отношений. Другими словами, она получает выгоду от хаоса, беспорядка, "серых зон" и "черных пятен".

"Если представить ясный мировой порядок — либо во главе с США, либо во главе с Китаем, либо многополярный и основанных на правилах, либо какой-то еще — то относительное влияние России в любых подобных условиях серьезно уменьшится. Нынешний глобальный беспорядок устраивает Москву больше всего", — считает он.

"То, что Путин не смог в четверг добиться от Си Цзиньпина, например, подписания договора по трубопроводу "Сила Сибири-2, основной "скрепы" ориентированной на Китай российской энергополитики, означает, что Китай осторожно относится к России пока идет эта грязная и жестокая война, — резюмирует Washington Post. — На прошлой неделе Путин говорил, что все детали этого договора согласованы. Однако эта встреча подтвердила, что российско-китайские отношения будут развиваться по прагматичному пути. Китай будет преследовать свои интересы, а Россия — терять международное влияние".