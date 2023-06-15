Starbucks заплатит уволенной белой сотруднице 25,6 млн долларов по делу о расовой дискриминации
Foto: AP/Scanpix

Американская компания Starbucks, согласно судебному решению, будет вынуждена заплатить уволенной белой сотруднице 25,6 млн долларов (23,7 млн евро) по делу о расовой дискриминации.

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Шеннон Филлипс, бывший региональный менеджер компании Starbucks, была уволена после того, как в 2018 году в одной из ее кофеен в Филадельфии были арестованы двое чернокожих, что привело к массовым протестам. При этом чернокожий коллега Филлипс сохранил работу.

Суд присяжных пришел к заключению, что важным фактором ее увольнения стала ее расовая принадлежность, и это нарушило антидискриминационные законы, сообщает CBS.

Федеральное жюри суда в Нью-Джерси установило, что Starbucks нарушила федеральные гражданские права Шеннон Филлипс, а также закон штата Нью-Джерси, запрещающий дискриминацию по признаку расы, присудив ей 600 тысяч долларов в качестве компенсации за ущерб и 25 миллионов долларов в качестве штрафных санкций.

Инцидент произошел в филиале Starbucks в Филадельфии в 2018 году, когда одному из двух темнокожих мужчин, находившихся в кафе, не было разрешено воспользоваться туалетом, потому что он ничего не купил.

Мужчины заявили, что пришли на деловую встречу и кого-то ждут. Когда они отказались уходить, сотрудники, как сообщается, вызвали полицию, которая надела на них наручники и вывела из кафе.

Их арест был снят на видео, опубликованное позже в соцсетях, что привело к протестам. Starbucks закрыла все свои 8000 кофеен в США на один день, чтобы провести тренинг для сотрудников, посвященный тому, как бороться с предвзятостью, в том числе расовой.

Региональный менеджер компании Шеннон Филлипс была уволена, в то время как чернокожий менеджер заведения, где произошел инцидент, сохранил свою работу, сообщает CBS.

В 2019 году Филлипс подала в суд на Starbucks, обвинив компанию в незаконном увольнении и несправедливом наказании белых сотрудников.

Ее адвокаты утверждали, что руководство Starbucks искало козла отпущения, которого можно было бы уволить и показать, что меры приняты.

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BBC News Русская служба:

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