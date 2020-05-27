Старт корабля Dragon компании SpaceX с астронавтами: прямая трансляция

Космический корабль "Драгон" (Dragon) компании SpaceX Илона Маска готовится к старту из космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Двое американских автронавтов — Даг Херли и Роберт Бенкен — прибыли на электромобиле "Тесла" на стартовую площадку и поднялись на техническом лифте на уровень 255 — площадку, которая находится на высоте 77 метров. Оттуда, уже по лестнице и пешком, они поднялись на уровень 265.

Там астронавты попали в так называемую "белую комнату", стерильное помещение непосредственно перед входом в капсулу "Драгон". Положив начало новой традиции, они расписались на стене.

После этого Херли и Бенкен с опережением графика погрузились в капсулу, где техники пристегнули их в креслах и проверили костюмы и оборудование, а также двустороннюю систему связи.

Это первый за последние 9 лет запуск американской пилотируемой миссии с территории США — и на американском корабле.

Ракета-носитель "Фалкон" (Falcon) должна стартовать в 16:33 по местному времени (20:33 по Гринвичу, 23:33 по Москве). Это время необходимо соблюсти с максимальной точностью — иначе корабль не сможет пересечься с МКС, которая летит над Землей со скоростью 27 тыс. километров в час.

Путь "Драгона" в космос начнется на историческом стартовом комплексе номер 39А, который использовался для большинства пилотируемых миссий — от полетов на Луну до стартов "Шаттлов". Чтобы посмотреть на старт, в космический центр им. Кеннеди планировали прибыть президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Синоптики предупреждали, что в районе космодрома может быть гроза, а у американского космического агентства НАСА есть четкие критерии, в каких именно погодных условиях может состояться запуск: при этом учитывается скорость ветра, облачность и другие параметры. Поэтому, согласно прогнозам, вероятность благоприятной для старта погоды составляет только 50%. В случае если полет будет отменен, вторая попытка старта "Драгона" состоится в субботу, 30 мая.

Пока погодные условия не выглядят очень обнадеживающими. Снимок того, как сейчас выглядит небо над космодром, разместила корреспондент Би-би-си Джейн О'Браен.

Astronauts are now onboard #CrewDragon — but look what’s heading their way! We’re being told to take cover pic.twitter.com/Ymh2lsiA6b — Jane O'Brien (@trowynt) May 27, 2020

Впрочем, учитывать надо не только погоду в районе космического центра имени Кеннеди, но и по пути ракеты на околоземную орбиту, в том числе над Атлантическим океаном. Это важно еще и потому, что в случае если запуск прервется из-за аварии, спасательная капсула с астронавтами должна будет приводниться в океане, на обширном пространстве от восточного побережья США до Британских островов.

Как пройдет полет



После старта ракета "Фалкон" в течение восьми минут будет подниматься на орбиту, а затем корабль "Драгон" отделится от нее, чтобы продолжить путь к МКС с использованием собственных двигателей. Стыковка должна состояться 28 мая в 18:29 по Московскому времени (которое сейчас совпадает с рижским — прим. Delfi).

Первая ступень "Фалкона", которая проработает две с половиной минуты, после этого должна вновь войти в атмосферу и приземлиться на плавучую платформу Space X в Атлантическом океане, чтобы ее можно было использовать вновь. Вторая ступень после отделения сгорит в атмосфере.

Запуск, который обошелся в 3,14 млрд долларов, станет не только первым за девять лет стартом астронавтов с территории США, но и первой в истории миссией НАСА, которая осуществляется частной компанией. Название миссии — Demo-2, и в НАСА ее называют "последним испытанием для SpaceX".

Она призвана доказать жизнеспособность разработанной компанией системы транспортировки экипажа, включая пусковую площадку, ракету, корабль, и операционные возможности, — описывают в агентстве миссию.

На борту "Драгона" — опытные астронавты НАСА Даг Херли и Роберт Бенкен, каждый из них в прошлом дважды летал на "Шаттлах".

После стыковки они некоторое время проведут на Международной космической станции, где состоятся еще несколько испытаний корабля. Сколько именно астронавты пробудут на станции, будет зависеть от степени готовности следующего полета. Затем, согласно плану НАСА, они должны вернуться на Землю на "Драгоне", приводнившись у побережья Флориды.

Если вся миссия пройдет успешно, то начав пользоваться системами SpaceX регулярно, НАСА сможет привлекать частных "космических туристов": в корабле Илона Маска семь мест. По прогнозам, одно место для полета на "Драгоне" будет стоить около 55 млн долларов.

Кроме того, НАСА больше не нужно будет пользоваться услугами Роскосмоса для вывода космонавтов на орбиту.

В 2011 году американцы остановили программу использования многоразовых шаттлов после трагедии шаттла "Колумбия" (2003) и проблем при запуске шаттла "Дискавери".