Старт корабля Dragon компании SpaceX с астронавтами: прямая трансляция

Космический корабль "Драгон" (Dragon) компании SpaceX Илона Маска готовится к старту из космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Двое американских автронавтов — Даг Херли и Роберт Бенкен — прибыли на электромобиле "Тесла" на стартовую площадку и поднялись на техническом лифте на уровень 255 — площадку, которая находится на высоте 77 метров. Оттуда, уже по лестнице и пешком, они поднялись на уровень 265.

Там астронавты попали в так называемую "белую комнату", стерильное помещение непосредственно перед входом в капсулу "Драгон". Положив начало новой традиции, они расписались на стене.

После этого Херли и Бенкен с опережением графика погрузились в капсулу, где техники пристегнули их в креслах и проверили костюмы и оборудование, а также двустороннюю систему связи.

Это первый за последние 9 лет запуск американской пилотируемой миссии с территории США — и на американском корабле.

Ракета-носитель "Фалкон" (Falcon) должна стартовать в 16:33 по местному времени (20:33 по Гринвичу, 23:33 по Москве). Это время необходимо соблюсти с максимальной точностью — иначе корабль не сможет пересечься с МКС, которая летит над Землей со скоростью 27 тыс. километров в час.

Путь "Драгона" в космос начнется на историческом стартовом комплексе номер 39А, который использовался для большинства пилотируемых миссий — от полетов на Луну до стартов "Шаттлов". Чтобы посмотреть на старт, в космический центр им. Кеннеди планировали прибыть президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Синоптики предупреждали, что в районе космодрома может быть гроза, а у американского космического агентства НАСА есть четкие критерии, в каких именно погодных условиях может состояться запуск: при этом учитывается скорость ветра, облачность и другие параметры. Поэтому, согласно прогнозам, вероятность благоприятной для старта погоды составляет только 50%. В случае если полет будет отменен, вторая попытка старта "Драгона" состоится в субботу, 30 мая.

Пока погодные условия не выглядят очень обнадеживающими. Снимок того, как сейчас выглядит небо над космодром, разместила корреспондент Би-би-си Джейн О'Браен.

