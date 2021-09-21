Статистика Covid-19 в Литве: 1155 случаев, 18 смертей, страна вошла в "черную зону"

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1145 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики страны.

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Среди скончавшихся 15 человек были не привиты или привиты частично.

Во вторник Литва вошла в так называемую черную цветовую зону, худшую на карте пандемии. До сих пор она причислялась к красной зоне.

В понедельник 2746 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 7866 человек.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 997 человек, 106 из них — в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на 15.