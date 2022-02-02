Статистика Covid-19 в Литве: 12 278 новых случаев, 14 смертей
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Вчера в Литве выявлено 12 278 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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Это крупнейший показатель заражений с начала пандемии, рекорды заболеваемости фиксировались несколько дней подряд и на минувшей неделе.

Двенадцать из всех скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1377 человек, из них 82 человека — в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 29,7 тысяч молекулярных (ПЦР) тестов и 3 тысячи антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 4275,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 42,7%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели почти 701,6 тысяч человек, умерло более 7,9 тысяч человек.

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