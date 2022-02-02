Статистика Covid-19: в Литве 12 278 новых случаев, в Эстонии — 7168
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Вчера в Литве выявлено 12 278 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики. В Эстонии выявлено 7168 случаев коронавируса, скончались два человека.

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В Литве это крупнейший показатель заражений с начала пандемии, рекорды заболеваемости фиксировались несколько дней подряд и на минувшей неделе.

Двенадцать из всех скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1377 человек, из них 82 человека — в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 29,7 тысяч молекулярных (ПЦР) тестов и 3 тысячи антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 4275,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 42,7%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели почти 701,6 тысяч человек, умерло более 7,9 тысяч человек.

В Эстонии по состоянию на утро среды госпитализированы 352 пациента с коронавирусом. 208 из них нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 159 (76,4 процента) из них не вакцинированы, а у 49 пациентов (23,6 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализировано 13 189 тестов, позитивный результат дали 7186 из них. За минувшие 7 дней на 100 тысяч полностью вакцинированных в Эстонии заражались в среднем по 371,5 человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем по 595 человек в день.

Двумя дозами вакцины в Эстонии привиты 62,4 процента населения.

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