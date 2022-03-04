Статистика Covid-19 в Литве: 5986 новых случаев

За минувшие сутки в Литве выявлено 5986 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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Департамент пока не сообщает число умерших от коронавируса за минувшие сутки. В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1509 человек, из них 81 — в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 923,8 тыс. человек, умерло 8484 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей Литвы уменьшился до 2718 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 47,2%.

Стремительно нараставший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.