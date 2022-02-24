Статистика Covid-19 в Литве: 7273 новых случая, 15 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 7 273 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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Из выявленных за минувшие сутки заболевших 6 148 случаев были первичным заражениями, 1081 — вторичным и 8 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1808 человек, из них 107 — в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 885,8 тыс. человек, от этой болезни умерло 8 336 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3499,7 случая.

Все скончавшиеся от Covid-19 за сутки были старше 60 лет, полностью привитыми из них были четверо.