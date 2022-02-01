Статистика Covid-19: в Литве 8662 новых случая, в Эстонии 6520

Вчера в Литве было выявлено 8662 новых случая заражения коронавирусом, от Covid-19 скончались 12 человек. В Эстонии добавилось 6520 случаев коронавируса, скончались четверо зараженных Covid-19.

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В Литве семь из скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1354 человека, из них 79 человек — в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21,9 тысяч молекулярных (ПЦР) тестов и 6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 4043,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 41,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели почти 688,7 тысяч человек, от этой болезни умерло примерно 7,9 тысяч человек.

В Эстонии по состоянию на утро вторника госпитализированы 325 пациентов с коронавирусом. Из них 201 нуждается в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 152 (75,6%) не вакцинированы, а у 49 пациентов (24,4%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 47 новых историй болезни.

Скончались четверо зараженных Covid-19: 67-летний мужчина, 77-летняя женщина и 88-летние мужчина и женщина, двое из скончавшихся не были вакцинированы.

За сутки проанализировали 13 314 результатов тестов, позитивный результат дали 6520 теста.