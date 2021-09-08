Стихийное бедствие в Мексике: десятки человек погибли в результате землетрясения и наводнений

В штате Идальго, в Мексике, из-за отключения электричества и подачи кислорода после наводнения, вызванного сильными дождями, в местной больнице погибли 17 человек. Об этом сообщил в среду, 8 сентября, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сильные ливни, начавшиеся в понедельник вечером, вызвали разлив рек, а также привели к затоплению первого этажа больницы в городе Тула. Из-за воды вышел из строя трансформатор, обеспечивавший электроснабжение учреждения. Некоторые из пациентов с коронавирусом находились на кислородной терапии. Спасатели успели эвакуировать из больницы 40 человек.

Мексиканские власти подключили армию к ликвидации последствий стихийного бедствия. От наводнений пострадали более 30 тысяч человек.

Во вторник в мексиканском штате Герреро недалеко от курорта Акапулько в 300 километрах от Мехико произошло землетрясение магнитудой 7,1. Как сообщила Национальная сейсмологическая служба, после него были зарегистрированы свыше 70 повторных подземных толчков. Как заявил в коротком видеообращении президент Мексики, удар стихии не причинил серьезных разрушений, однако один человек погиб. По данным Федеральной комиссии по электричеству, из-за землетрясения в Мехико без энергоснабжения осталось свыше 730 тыс. человек, то есть 22% от общего числа пользователей.