Стивен Кинг и Илон Маск поспорили о помощи Украине

Основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск заявил, что пожертвовал 100 млн долларов Украине в ответ на критику писателя Стивена Кинга.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

До этого Кинг выразил удивление в связи с тем, что его аккаунт в твиттере по-прежнему имеет "синюю галочку", которая после покупки Маском соцсети доступна только подписчикам сервиса "Twitter Blue" стоимостью 8 долларов в месяц.

Кинг, как и многие другие пользователи, отказывается платить за верификацию в твиттере.

В субботу писатель предложил Маску передать деньги за его "синюю галочку" украинскому благотворительному фонду Сергея Притулы, который специализируется на помощи ВСУ и пострадавшим от российского вторжения в Украину.

"Это ведь всего восемь долларов, так что Маск может добавить еще немного", - написал при этом Кинг.

В ответ Маск заявил, что пожертвовал Украине 100 млн долларов и спросил писателя, какую сумму направил он.

Владелец Twitter процитировал твит министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с благодарностью бизнесмену. “До всех разговоров о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу [систем для спутникового интернета] Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины”, - написал Федоров в конце октября 2022 года.

После начала полномасштабной войны компания SpaceX передала Украине несколько тысяч терминалов Starlink для обеспечения интернет-связи.

Затем Маск потребовал, чтобы министерство обороны США оплатило расходы, связанные с предоставлением спутниковых терминалов Украине. Но его заявления вызвали возмущение многих политиков, после чего глава SpaceX заявил, что продолжит помогать Киеву вне зависимости от финансовых обстоятельств.

В своем ответе Кингу Маск заявил, что компания "оказалась принять деньги министерства обороны" - вероятно, за Starlink.

В феврале стало известно, что американская компания SpaceX может лишить ВСУ возможности использовать Starlink в военных целях. В частности, компанию не устраивало, что ВСУ с помощью Starlink осуществляют управление военных дронов в ходе войны против России.

После этого стало известно, что власти США провели с Маском переговоры по вопросу использования Starlink украинскими военными.