Сточные воды литовской фабрики загрязнили и латвийскую часть Балтийского моря

После сообщений о том, что клайпедский филиал компании Grigeo сливал неочищенные стоки прямо в Балтийское море, появились подозрения, что компания могла халатно относиться к требованиям по охране окружающей среды не только в Клайпеде, но и в городе Григишкес неподалеку от Вильнюса. Журналисты портала Delfi нашли там две подозрительные трубы, причем из одной из них в реку Нерис стекала какая-то жидкость, сообщает ru.delfi.lt. Латвийская Государственная служба среды сообщила, что сточные воды Grigeo оказали негативный эффект на среду в том числе и в латвийской части моря.

Жители города всерьез встревожены ситуацией. Собеседница Delfi, пожелавшая остаться в неизвестности, рассказала, что местные боятся говорить о нарушениях — у многих на заводе работают знакомые и родственники, которые могут остаться без работы.

По словам собеседницы, с территории Grigeo в Нерис выходят как минимум две трубы. "Одна в передней части фабрики, где, как говорят, вода чистая, а другая с задней", — сказала она. Женщина считает, что еще могут быть трубы, которые на поверхности не видны.

Журналисты портала Delfi прошли на территорию местного завода и попытались выяснить, не нарушает ли компания требования по охране окружающей среды. В западной части участка слышались звуки работающего оборудования. В этой части журналисты обнаружили первую трубу, из которой ничего не текло. Однако ближе к берегу от участка находится деревянный мостик, из-под которого в Нерис что-то стекало.

Глава Grigeo Гинтаутас Пангонис заверил Delfi, что в Григишкесе нет такой трубы для стоков, какая была в Клайпеде.

"На другой стороне автострады есть плотина. Вода к нам приходит по каналу, мы ее используем для производства. Когда воды слишком много, излишки уходят по специальной трубе. Это воды реки Воке", — сказал он о трубе, которая была обнаружена журналистами.

Пангонис подчеркнул, что это не та вода, которую используют в производстве. "Есть часть, которую мы берем. Эту воду используем в производстве. Для использованной воды есть механические очистные сооружения, через них перекачивают воду, очищают ее в Vilniaus vandenys", — рассказал он.

Тем не менее, жители с недоверием относятся к этим словам — из восточной части участка Grigeo в четверг после обеда доносился неприятный запах застоявшейся воды.

"Запах был всегда, он точно еще будет оставаться какое-то время. Из той трубы, о которой говорят, что там чистая вода, иногда стекает коричневая вода, даже черная", — рассказала журналистам собеседница.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, на чертежах Vilniaus vandenys есть 10 труб, которые выходят в сторону реки Нерис. "Это специфика завода, ему нужны эти трубы. Мы договорились, что в понедельник поедем и на месте и осмотрим все трубы, очистные сооружения и так далее", — сообщил он.

Пангонис добавил, что между этими трубами есть канал, о котором упоминалось, а также — ловушки для нефти и дождевой воды. "Дождевая вода стекает в Нерис", — сказал он. При этом вице-мэр не смог назвать точное количество труб, которые находятся под водой.

Ранее Бенкунскас усомнился в предоставленных данных о стоках Grigeo. "На сегодняшний день у нас нет ответа на вопрос, всю ли использованную воду Григишкская фабрика передает на очистку компании Vilniaus vandenys. Мы не знаем также, есть ли на этой фабрике альтернативные очистные сооружения или альтернативные трубы", — написал он в Facebook 8 января.

Представитель Vilniaus vandenys Миндаугас Линкайтис сообщил Delfi, что Grigeo — клиент муниципальной компании. "Мы поставляем ей воду и услуги очистки стоков", — сказал он. — Каждый месяц мы берем на исследование образцы стоков — около десяти раз. В зависимости от результатов исследования этих стоков компании ежемесячно назначают дополнительный налог за очистку сильно загрязненных стоков".

Линкайтис рассказал, что после появления информации о ситуации в Клайпеде, Vilniaus vandenys установила дополнительный счетчик, который фиксирует моментальную подачу стоков в сутки.

"Это для того, чтобы убедиться в точности данных, что в сеть не попадают нелегальные стоки, — объяснил он. — С руководством Grigeo договариваемся о визите для проверки оборудования, процесса очищения, хранения ила".

При этом Линкайтис не смог ответить на вопрос, пользуется ли завод Grigeo другой системой для очистки сточных вод, помимо системы Vilniaus vandenys. "У нас нет такой информации", — сообщил он.

Группа компаний Grigeo производит бумажные полотенца, туалетную бумагу, бумажные салфетки и носовые платки, а также упаковочную бумагу, гофрированный картон и упаковки. Ей принадлежит бренд Grite.

На этой неделе появились подозрения, что Grigeo Klaipėda намеренно сливала в Куршский залив неочищенные стоки, а ущерб исчисляется миллионами евро.

Представитель латвийской Государственной службы среды Дарта Шешо рассказала агентству LETA, что загрязнение от сточных вод в несколько раз превышает норму очищенных стоков, но не является критичным. Это органическое загрязнение, состоящее из соединений азота и фосфора, без токсичных веществ. Здоровью жителей опасность не угрожает, однако ущерб морской среде был нанесён.