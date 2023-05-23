Столб ядовитого дыма над городом: в Таллине горит станция переработки отходов (ВИДЕО)

На станции переработки отходов на улице Суур-Сыямяэ в Таллине во вторник вечером вспыхнул пожар, сообщает портал Err.ee. Столб черного дыма виден из разных частей города.
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"В 17:49 поступило сообщение о пожаре на станции переработки отходов, находящейся на улице Суур-Сыямяэ. Людей эвакуируют. В настоящий момент пострадавших нет", — сообщил эстонский Спасательный департамент.
Жителей Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ просят не открывать двери и окна и лишний раз не выходить на улицу, поскольку дым ядовитый.
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