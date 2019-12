Столица Индии пережила самый холодный день за 120 лет. Там плюс 9,4С

Волна холода накрыла север Индии. В Дели дневная температура опустилась до самой низкой за время наблюдений с 1901 года отметки — плюс 9,4 градуса по Цельсию.

В понедельник индийскую столицу вдобавок к прохладе окутал густой смог: к туману добавилось крайне сильное загрязнение воздуха.

Из-за холодов в предпраздничные дни сбилось расписание поездов на 30 направлениях, а плохая видимость вынудила аэропорт имени Индиры Ганди отложить более 450 авиарейсов.

Метеорологические записи ведутся в Дели с 1901 года, и до сих пор самым холодным днем было 2 января 2013 года, когда было 9,8C.

Во всех северных штатах страны дневная температура упала ниже нормы на 10 градусов.

От непривычных холодов страдают дети и бездомные. На улицах тяжело дышать, но школьные занятия не отменяются.

Ночлежки Дели — их в городе около двух сотен — переполнены людьми. Ночью температура опускается до +1С, и уже есть смертельные случаи среди бездомных.

В помещениях тоже холодно — дома в индийских городах не оборудованы никакими системами отопления — ни центральным, ни автономным. Обогреватели продаются в магазинах, и обычно перед началом зимы розничные продавцы делают на них скидки.

Однако бедняков, которые не могут себе позволить купить электрический радиатор, в Индии миллионы. Они греются традиционными методами: кладут в постель бутылки с горячей водой и накрываются шерстяными одеялами.

Зимняя верхняя одежда в Индии тоже редкость: максимум, что можно найти в шкафу — это толстый свитер и пашмина (большой платок).

"Ничего не видно… Очень холодно… Ведите машину осторожно", — пишет в "Твиттере" жительница Нью-Дели. Смог стал причиной нескольких ДТП со смертельным исходом.

Как правило, холод в начале зимы приносят в Дели ветра с Гималаев, но обычно к концу декабря они сменяются на западный ветер с равнин Уттар-Прадеша. Но в этом году в центральных штатах Уттар-Прадеше, Харьяне и Пенджабе также скопились холодные воздушные массы, и похолодание только усилилось.

Уровень загрязненности воздуха AQI — зимой, как правило, высокий — зашкалил за 450, что является признаком экстренной ситуации.

Living in Delhi is a bit like falling in love: It's so cold you can't feel your body, the fog makes you blind. And the pollution, it leaves you breathless 😂🤣😣 pic.twitter.com/F4YGYlEQwl