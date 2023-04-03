Столтенберг: Финляндия официально вступит в НАТО во вторник

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет полноправным членом альянса уже завтра, 4 апреля. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на собственного корреспондента в Брюсселе.

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"Это историческая неделя. Завтра мы поприветствуем Финляндию среди членов Североатлантического альянса", — сказал Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран НАТО в бельгийской столице.

"Мы впервые поднимем финский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, скандинавских стран и альянса в целом", — приводит еще одну цитату Столтенберга телеканал Sky News.

Вступление Финляндии в НАТО стало возможным после того, как вечером 30 марта соответствующий протокол ратифицировал парламент Турции. Благодаря этому было достигнуто единогласное одобрение этого решения всеми 30 входящими в альянс государствами.

Совместно с Финляндией заявку подавала Швеция — ей пока что не удалось добиться согласия Венгрии и Турции. В Будапеште настаивают, что хотели бы поддержать Стокгольм в его стремлении присоединиться к НАТО, однако до сих пор этого не сделали. Официальная Анкара подчеркивает, что готова вести переговоры, но пока что не собирается одобрять вступление Швеции в НАТО из-за того, что страна предоставляет убежище курдским активистам (в Турции их считают экстремистами).

Это первое расширение НАТО с 2020 года, когда членом альянса стала Северная Македония. Финляндия и Швеция, традиционно придерживавшиеся политики неприсоединения к военным блокам, объявили о планах стать членами НАТО вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Формальные заявки были поданы в середине мая 2022 года.