Столтенберг: НАТО готовит новую модель обороны восточного фланга

Генсек альянса также назвал основные характеристики предлагаемого усиления, отметив, что уже достигнут существенный прогресс. Новая модель будет согласована до конца месяца.

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До саммита альянса в Мадриде его члены должны согласовать новую модель обороны восточного фланга, вызванную полномасштабным вторжением России в Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров стран альянса в четверг.

"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы придать дополнительные силы для усиления этой модели", — отметил генсек НАТО.

Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны альянса на восточном фланге будут три столпа.

"Первый — это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых групп, и мы уже увеличили свое присутствие. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке с четырех до восьми", — отметил генсек НАТО.

Вторым столпом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.

"И третьим элементом является предварительное определение подразделений — это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности. То есть будут разворачиваться не все силы, а часть будет развернута предварительно, а другая часть — находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", — объяснил Столтенберг.

Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление нашей способности к сдерживанию и обороне во всем альянсе".

Ранее министры обороны Великобритании и Германии поддержали идею увеличения военного присутствия НАТО до уровня бригады в Литве и Эстонии.

Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня. В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.